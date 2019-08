“Positive le rassicurazioni che oggi in Conferenza Unificata ci sono venute dal Sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia rispetto alla volontà del Governo di prevedere risorse per il piano delle piccole opere delle Province per mettere in sicurezza strade, ponti e galerie”.

Lo dichiara il vicepresidente dell’Upi Carlo Riva Vercellotti, che alla riunione di oggi, in merito alla Banca dati delle Opere Pubbliche all’esame della Conferenza, ha ricordato come “Lo scorso anno, dopo la tragedia del ponte Morandi, abbiamo risposto alle richieste del Governo e monitorato il nostro patrimonio.

