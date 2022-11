EMILIA ROMAGNA, ANAS: AL VIA I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA SULLA SS 309 “ROMEA” A MESOLA (FE)

Ferrara, 10 novembre 2022

Anas ha pianificato i lavori di realizzazione della nuova rotatoria lungo la strada statale 309 “Romea” a Mesola, in provincia di Ferrara. I primi interventi, che non creeranno condizionamenti alla circolazione stradale, saranno avviati a partire da lunedì 14 novembre.

Il programma degli interventi, volti ad aumentare il miglioramento della circolazione stradale è stato condiviso insieme alla Provincia di Ferrara e vede tra l’altro, la realizzazione di 6 rotatorie nei pressi di Codigoro, Comacchio e Mesola con un investimento previsto di oltre 9 milioni di euro.

Il primo stralcio degli interventi, avviati oggi, riguarda il tratto della SS 309 dal km 24,300 al km 52,800 e riguarderanno la realizzazione di tre rotatorie presso la località Santa Cristina in comune di Mesola, la località San Giuseppe in comune di Comacchio e la località Lovara in comune di Codigoro.

Nel corso del 2023 è invece programmato l’avvio degli interventi ricompresi nel 2° stralcio che comprende la realizzazione di ulteriori tre rotatorie che interessano la località Vaccolino in comune di Comacchio, la località Lido di Volano in comune di Codigoro ed il territorio comunale di Mesola.

Le diverse fasi attuative terranno conto delle esigenze del traffico, soprattutto durante il periodo estivo, in modo da limitare i disagi per l’utenza, in un periodo ove notoriamente si registrano particolari incrementi di flussi.

