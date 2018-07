Provincia di Ferrara

Autonomia Regione Emilia-Romagna: incontro con ministra Stefani

Maggiore autonomia per l'Emilia-Romagna, Bonaccini: "Domani il nostro progetto alla ministra Stefani. Chiediamo la gestione diretta di altre tre competenze, 15 in totale. Traguardo storico da tagliare entro l'anno"La Regione chiede di avere la gestione anche di agricoltura, acquacoltura, protezione della fauna e attività venatoria; cultura e spettacolo e sport, oltre all'ampliamento di alcune fra quelle già definite per poter agire su maggiori tutele per i lavoratori, fiscalità di vantaggio per le aree montane, tutela dell'ambiente e difesa del suolo. Il presidente della Giunta: "Non condivido la legge delega proposta dal Veneto, ma nessuna preclusione, si trovi la procedura condivisa e più efficace per fare presto e bene"Bologna – “Domani consegneremo il progetto sulla maggiore autonomia per l’Emilia-Romagna alla ministra Stefani, con la proposta di un aumento delle competenze richieste. Alle 12 già definite, infatti, chiediamo di aggiungere la gestione diretta di altre tre:. Nuove competenze sulle quali ci confronteremo in Assemblea legislativa con tutti i Gruppi consiliari, per continuare ad avere la massima condivisione possibile, così come è avvenuto con le parti sociali nell’ambito del Patto per il Lavoro, per avere un mandato a chiudere rapidamente l’intesa con il nuovo Governo e centrare un traguardo storico che sembra davvero alla portata: ottenere un regionalismo differenziato per l’Emilia-Romagna entro la fine dell’anno, per ottenere ulteriori poteri e risorse certe coi quali continuare a crescere e creare sviluppo e occupazione, in un quadro di unità nazionale per noi intoccabile ma nel quale, per la prima volta, verrebbero premiate le Regioni virtuose e con i conti in ordine, e l’Emilia-Romagna lo è”.Il presidente della Regione,, interviene in Assemblea legislativa per illustrare all’Aula le richieste per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per l’Emilia-Romagna che porterà alcon il Governo, che già domattina nella Capitale vedrà faccia a faccia la delegazione ministeriale e quella regionale, con l’assessora al Riordino istituzionale,, dopo il primo incontro, il 19 giugno, fra la neo ministra per gli Affari regionali,, e lo stesso Bonaccini.Aumentano dunque le competenze che la Regione chiede di poter gestire direttamente: agricoltura, acquacoltura, protezione della fauna e attività venatoria; cultura e spettacolo e sport si aggiungono alle 12 che erano già state inserite nell’firmato con l’Esecutivo precedente insieme a Lombardia e Veneto lo scorso 28 febbraio e che rientrano in aree strategiche come. Si tratta di: rapporti internazionali e con l'Unione Europea, sicurezza del lavoro, istruzione (fatta salva l'autonomia delle politiche scolastiche), commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, governo del territorio, Protezione Civile, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, tutela della salute, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dei beni culturali, organizzazione della Giustizia di pace.L’obiettivo è quello di chiudere in tempi rapidi, sempre sulla base di quanto previsto dalla Costituzione che, all’articolo 116, terzo comma, prevede l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori “forme e condizioni particolari di autonomia” attraverso una, sulla base di un’intesa fra il Governo e la Regione interessata.“Non condivido la proposta del Veneto di agire attraverso una legge delega al Governo- afferma- come Emilia-Romagna preferiamo infatti rimanere nel solco tracciato dall’intesa preliminare che passa per l’accordo fra gli esecutivi nazionale e quelli regionali e al successivo progetto di legge governativo presentato alle Camere. In questo modo si sarebbe meno esposti a emendamenti, e verrebbe quindi tutelato il lavoro fatto sinora dalle Regioni, che alle spalle, come nel caso nostro, ha il confronto e la larga condivisione sia deiinsia delle parti sociali nel, e, soprattutto, temo che con la legge delega si possa arrivare a tempi lunghi, quando invece vogliamo fare presto e bene. In ogni caso, non abbiamo preclusioni, troviamo insieme la procedura più efficace e condivisa per arrivare una legge che il Parlamento possa approvare, a maggioranza qualificata, per dare all’Emilia-Romagna quella maggiore autonomia che merita, così come Veneto e Lombardia. E ringrazio ancora la ministra Stefani per la disponibilità che da subito ha dimostrato su questo tema fondamentale per i nostri territori”.In materia di, l’Emilia-Romagna chiede maggiore autonomia decisionale e gestionale anche di fronte agli sviluppi della politica dell’Unione Europea, che potrebbe portare a ridurre il ruolo dei territori spostando l’asse su un partenariato con gli Stati membri. Inoltre, il Governo dovrebbe confermare il fatto di concorrere al finanziamento dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (AGREA), per garantire la sostenibilità delle attività svolte a favore delle imprese e dell’intero comparto. Maggiori competenze anche su gestione dellae dellae sull, con riferimento in particolare all’istituzione e disciplina delle, comprese le modalità diutilizzabili in queste aree.Su, l’obiettivo è la gestione delle risorse del(Fus) e la competenza diretta per la(musei locali, musei nazionali, reti museali e tematiche) e per la(manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte libraie, stampe, libri e incisioni, fotografie, etc.), oltre a poter prevedere un nuovo ruolo dell’) quale cabina di regia tra Regione, ministero per i Beni artistici e culturali e i principali organismi di ricerca.Sullo, anche in relazione alla, la Regione si avvarrebbe di maggiore autonomia per valorizzare l’attività sportiva quale strumento di prevenzione sanitaria e come mezzo di aggregazione sociale, anche diretta a soggetti con diverse abilità; inoltre, agirebbe su regolamentazione e programmazione dell’e dell’Ci sono novità anche rispetto alle 12 competenze già definite finora. Fra queste, in materia di, si chiede la gestione diretta degli(Adr)competenzache consentirebbe alla Regione non soltanto di modulare, in una prospettiva di maggiore flessibilizzazione, l’intera gamma delle prestazioni di politica attiva per il lavoro con specifico riguardo alle dinamiche territoriali, ma anche di sottoporre ad una regolazione omogenea e unitaria le varie misure disponibili per i propri cittadini, con conseguenti significativi incrementi di efficacia, efficienza ed economicità.In tema di sviluppo economico, è di grande importanza strategica per la Regione il tema delle: da qui la richiesta delle competenze necessarie per definire un sistema diper le aree montane, eventualmente da replicarsi per le aree interne. Maggiori poteri normativi e amministrativi vengono poi chiesti sulla, anche per semplificare gli eccessi burocratici legati alle attuali procedure, per esempio superando l’attuale competenza congiunta con lo Stato nell’adozione del piano paesaggistico e nel rilascio delle relative autorizzazioni. Si aggiungerebbe poi la competenza diretta di svolgere ladi tutte le opere e impianti da realizzare nel territorio regionale, comprese quelle di interesse statale, per contrastare la frammentazione delle competenze amministrative.(Tutti gli approfondimenti sul progetto maggiore autonomia per l'Emilia-Romagna, dalla cronologia al dettaglio delle competenze richieste, fino ai documenti approvati, nella sezione dedicata del sito della Regione Emilia-Romagna, al link: http://www.regione.emilia-romagna.it/autonomiaer